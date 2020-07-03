Владимир, , 17:37 — REGNUM Во Владимирской области открываются апарт-отели, коттеджи и турбазы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующие изменения в указ «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей» внёс губернатор Владимир Сипягин.

Размещать гостей в апарт-отелях, коттеджах и туристических базах отдыха можно при наличии в номерах кухни для самостоятельного приготовления пищи и санузла. При этом учреждения должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее ограничения сняли с санаторно-курортных организаций с медицинскими лицензиями, принимающих только жителей Владимирской области, и работающих с ними предприятий общепита.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговые центры во Владимирской области откроются 6 июля