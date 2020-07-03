Лондон, , 17:31 — REGNUM Мировые цены на нефть снижаются в ходе торговой сессии 3 июля, на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 в США.

К настоящему моменту сентябрьские фьючерсы Brent подешевели на 61 цент (1,41%), до $42,53 за баррель. Августовские фьючерсы WTI подешевели на 59 центов (1,45%), до $40,06 за баррель.

В то же время, за 2 июля обе марки прибавили более 2% в четверг, на фоне отчетов о занятости в США в июне и сокращение запасов американской нефти. За неделю Brent прибавила около 5%.

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