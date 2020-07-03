Нижний Новгород, , 17:30 — REGNUM С начала этого года государственный долг Нижегородской области снизился на 6,3 млрд рублей, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас область должна 68,4 млрд рублей. С начала года долг уменьшился уменьшился на 6,3 млрд. Это связано с досрочным погашением кредитов коммерческих банков и погашением части основного долга по ценным бумагам 2017−2018 годов выпуска.

В структуре долга 0,3% составляют государственные гарантии, 59,8% — государственные ценные бумаги, 39,9% — кредиты, полученные из федерального бюджета. Коммерческие кредиты в структуре госдолга по данным на июль 2020 года отсутствуют.

Напомним, правительство Нижегородской области заключило соглашения о реструктуризации федеральных бюджетных кредитов. Условиями соглашений предусмотрено поэтапное снижение долговой нагрузки. Так, госдолг региона на 1 января 2020 года составлял 74,7 млрд рублей и снизился к январю 2019 года на 354,4 млн рублей.