Курск, , 17:16 — REGNUM В Курской области с 1 июля ввели специальный режим налогообложения для самозанятых граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июля в пресс-службе областной администрации.

Им могут воспользоваться граждане, которые без работодателя и наёмных работников создают продукт или услуги и получают доход, не превышающий 2,4 млн рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчётности через мобильное приложение или на сайте ФНС. Самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники, могут открыто размещать рекламу, законно отстаивать свои права в суде и пользоваться мерами государственной поддержки для малого и среднего бизнеса.

«Самозанятый платит 4%, если работает с физическими лицами; 6% с оборота, если работает с юрлицами. Это все платежи, которые ему предстоят», — прокомментировал председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксёнов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экспериментальный налоговый режим с 1 января 2019 года ввели в Москве, Московской и Калужской областях и Татарии.