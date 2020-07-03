Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM Международный промышленный марафон INNОPROM ONLINE, который пройдет 7 июля, соберет не менее 20 тысяч участников. Свердловская область представит на нем собственный виртуальный стенд, где будут размещены 29 передовых компаний региона.

«Несмотря на то, что в этом году ИННОПРОМ не может быть проведён в традиционном формате в Екатеринбурге, его электронная версия ИННОПРОМ ONLINE уже зарекомендовала себя как самая статусная промышленная площадка, где регулярно встречаются ведущие эксперты в области промышленности из разных стран. 7 июля состоится центральное мероприятие проекта. Его деловая программа включает 30 мероприятий в комбинированном онлайн и офлайн форматах из разных точек мира. Ожидается, что в марафоне примут участие минимум 20 тысяч человек, отмечу, что к просмотру сессии с участием губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым 27 мая в день трансляции присоединились 23 650 человек», — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Стартует международный проект с сессии «Марафон столиц», который начнется в 10.00 по московскому времени. Трансляции будут идти в течение всего дня, с включением из студий стран от Азии до Южной Америки. Ожидается, что одним из первых спикеров станет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как рассказал директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин, Международный марафон будет продолжаться без перерыва в течение 8 часов, в 12.00 по московскому времени начнется главная стратегическая сессия ИННОПРОМ «Глобальное производство VS глобальная эпидемия». Эксперты ведущих промышленных компаний и руководители органов власти обсудят перспективы восстановление глобальной промышленности после эпидемии, укрепление международной кооперации, а также вопросы развития цифровизации и автоматизации.

В числе заявленных спикеров: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор Dassault Systemes Бернар Шарлез, главный исполнительный директор Camozzi Automation Марко Камоцци, генеральный директор Kaspersky Евгений Касперский, главный исполнительный директор Siemens Digital Industries, член правления Siemens AG Клаус Хелмрих, главный исполнительный директор Knill Energy Holding Кристиан Книлл.

Также в рамках марафона будут работать площадки по тематическим трекам: «Международное сотрудничество», «Промышленная автоматизация», «Инновации и технологии» и «Устойчивое развитие».

Просмотр онлайн трансляций возможен для всех желающих на сайте события. Зрители ИННОПРОМ из разных стран смогут выбрать язык трансляции. Кроме того, у каждого будет возможность направить свой вопрос любому из спикеров прямого эфира, а также получить доступ к презентационным шоурумам компаний-участников, познакомиться с продуктами и технологиями этих компаний и получить мгновенную консультацию их представителей.

Напомним, INNOPROM ONLINE — интернет-проект организаторов международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Каждую неделю эксперты ИННОПРОМ — представители власти и руководители российских и международных компаний в онлайн-режиме обсуждают с профессиональной аудиторией новую реальность, обмениваются опытом и знаниями для лучшего понимания происходящего и ускоренной перестройки. Генеральным партнером проекта является правительства Свердловской Области.