В Калуге появятся бесплатные парковки для электромобилей

Калуга, 3 июля 2020, 16:58 — REGNUM В Калуге вводится бесплатная парковка для электромобилей, соответствующее постановление принято Городской управой. Таким образом реализована на практике инициатива членов фракции «Единая Россия» Городской думы Калуги.
Как сообщает пресс-служба Городской думы, владельцы электромобилей должны будут подать заявление и необходимые документы в Службу единого заказа городского хозяйства. После включения в соответствующий реестр они смогут бесплатно парковаться на центральных улицах города.
В настоящее время платные парковки в Калуге действуют на улицах Кирова, Плеханова, Рылеева, Суворова, Марата, Герцена, Ленина, Театральной площади, сквере Мира и площади Победы.