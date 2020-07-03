Калуга, , 16:58 — REGNUM В Калуге вводится бесплатная парковка для электромобилей, соответствующее постановление принято Городской управой. Таким образом реализована на практике инициатива членов фракции «Единая Россия» Городской думы Калуги.

В Калуге появятся бесплатные парковки для электромобилей Городская дума Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы, владельцы электромобилей должны будут подать заявление и необходимые документы в Службу единого заказа городского хозяйства. После включения в соответствующий реестр они смогут бесплатно парковаться на центральных улицах города.

«Уверен, что введение бесплатной парковки для электромобилей будет способствовать более широкому распространению этого экологически чистого вида транспорта, — подчеркнул председатель фракции «Единая Россия» в Гордуме Калуги Сергей Павлов. — В конечном итоге это благоприятно скажется на состоянии окружающей среды в нашем городе».

В настоящее время платные парковки в Калуге действуют на улицах Кирова, Плеханова, Рылеева, Суворова, Марата, Герцена, Ленина, Театральной площади, сквере Мира и площади Победы.