Москва, , 16:52 — REGNUM Игнорирование некоторыми странами соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи оказалось для Саудовской Аравии более болезненным, чем для России, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания Саудовской Аравии вновь начать ценовую войну на мировом рынке нефти, если Ангола и Нигерия не будут соблюдать соглашение о сокращении добычи нефти.

«Хотя мы, конечно, нефтяная страна, но благодаря советскому наследию у нас не 90% бюджета обеспечивается экспортом углеводородов, — сказал Комолов. — И мы можем обойтись без голодных обмороков даже при низкой цене на нефть. А Саудовская Аравия — это страна, для которой даже небольшие колебания цен на нефть очень болезненны. Кроме того, я не исключаю фактора давления на неё со стороны США. Не стоит переоценивать политический и экономический суверенитет стран Ближнего Востока и Персидского залива».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, что если Саудовская Аравия выполнит свои угрозы начать новую ценовую войну и в этот момент грянет вторая волна коронавируса, это ударит по курсу рубля, несмотря на реализацию бюджетного правила.

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