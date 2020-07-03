Москва, 3 июля 2020, 16:52 — REGNUM Игнорирование некоторыми странами соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи оказалось для Саудовской Аравии более болезненным, чем для России, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания Саудовской Аравии вновь начать ценовую войну на мировом рынке нефти, если Ангола и Нигерия не будут соблюдать соглашение о сокращении добычи нефти.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, что если Саудовская Аравия выполнит свои угрозы начать новую ценовую войну и в этот момент грянет вторая волна коронавируса, это ударит по курсу рубля, несмотря на реализацию бюджетного правила.
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