Подгорица, , 16:46 — REGNUM За первые четыре месяца 2020 года приток иностранных инвестиций в Черногорию составил 282 млн евро. В 2019 году приток инвестиций составил 778 миллионов, то есть за 16 месяцев было вложено более миллиарда евро, говорится в бюллетене центробанка Черногории.

За 12 месяцев 2019 года и четыре месяца 2020 года первое место по инвестициям в Черногорию убедительно удерживает Россия.

За 16 месяцев граждане России инвестировали 95 миллионов долларов преимущественно в черногорские компании, а также в сектор продаж недвижимости, сообщает портал Analitika.

На втором месте оказался Китай. Швейцария заняла третье место.

Приток прямых иностранных инвестиций из Венгрии составил 54,5 миллиона, из Объединенных Арабских Эмиратов — 54, а из Сербии — 44 миллиона евро.

Инвестиции из Италии и Германии составили 43 миллиона, за ними следуют Нидерланды с 40 миллионами евро инвестиций и Турция на десятом месте с 39 миллионами евро.

В совокупности большая часть денег была вложена странами НАТО, около 400 миллионов.

Когда речь идет о странах региона, Сербия вложила больше всего денег (44 миллиона) в Черногорию за 16 месяцев.

35 миллионов евро поступили из Боснии и Герцеговины и 17 миллионов евро — из Хорватии.

Приток из Косово составил 10 млн евро, а из Албании — 4,7 млн евро.

По данным центрального банка Черногории, за 12 месяцев 2019 года из отток инвестиций составил 400 миллионов евро.