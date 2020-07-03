Москва, , 16:44 — REGNUM Добровольный национальный обзор описывает шаги России в достижении 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Данный документ подготовлен Аналитическим центром при Правительстве РФ и впервые будет представлен на сессии форума по устойчивому развитию Экономического и Социального Совета ООН, который состоится 7−16 июля.

Совместный проект ПАО «ФосАгро» и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) был включен в Добровольный национальный обзор достижения Россией ЦУР ООН и реализации Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Данный проект нацелен на поддержку глобальной программы развития почвоведения и на создание глобальной сети почвенных лабораторий (GLOAOLAN). Деятельности лабораторий позволит изучить особенности почвенных ресурсов, создать современные агротехнологии, максимально эффективные для конкретных почв, сохранить плодородие почв как основу для устойчивого земледелия. В данном проекте ФосАгро выполняет функцию по налаживанию единого мирового механизма в продвижении технологий и знаний в области устойчивого землепользования, применяя, в том числе, и российский опыт. Это поможет фермерам, земледельцам, аграриям эффективно выращивать сельскохозяйственные культуры без накопления загрязняющих веществ в почвах.

В настоящий момент уже действуют сети национальных почвенных лабораторий в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Тем самым ФосАгро участвует в достижении ЦУР №2 — Ликвидация голода, и пункта 17 — Партнерство в интересах устойчивого развития.

ФосАгро стала первой за всю историю ФАО российской компанией, которая была выбрана этой организацией ООН для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Общий объем финансирования проекта Группой «ФосАгро» составляет $1,2 млн.

«ФосАгро традиционно уделяет особое внимание Цели устойчивого развития №2 — вопросу мировой продовольственной безопасности, который сегодня, в период пандемии, стоит особенно остро, — комментирует генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Наша компания поставляет эталонные по своим экологическим характеристикам удобрения, не содержащие концентраций токсичных веществ, на приоритетный российский рынок и ещё в 102 страны мира, и полностью осознает свою ответственность в обеспечении эффективного и безопасного агропромышленного производства. Поэтому открытость, сопричастность, в том числе и в международной деятельности, является важной составляющей нашей корпоративной культуры».

Всего ФосАгро оказывает непосредственное содействие достижению 10 из 17 ЦУР ООН. В соответствии с долгосрочной Стратегией развития до 2025 года, приверженность принципам устойчивого развития обозначена в качестве ключевого приоритета компании. ФосАгро в числе 36 мировых компаний отмечена статусом LEAD в рамках Глобального договора ООН. Так отмечена приверженность компании принципам социальной ответственности бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ФосАгро