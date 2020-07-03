Москва, , 16:34 — REGNUM Если Саудовская Аравия выполнит свои угрозы начать новую ценовую войну и в этот момент грянет вторая волна коронавируса, это ударит по курсу рубля, несмотря на реализацию бюджетного правила, считает доцент РЭУ им. Г. В Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Если в этот момент начнётся вторая волна эпидемии и мы снова получим закрытие границ, прекращение авиаперевозок, то, естественно, всё это в совокупности в очередной раз обвалит цены на нефть и ударит по курсу рубля, несмотря на реализацию бюджетного правила, которое призвано отвязать курс рубля от нефти, — сказал Комолов. — Небольшие колебания оно сдерживает, но в долгосрочной перспективе рубль непременно обваливается, если нефть подешевеет очень сильно. В случае очередного витка ценовой войны на рынке нефти мы получим очередную просадку рубля, но я не думаю, что она будет очень сильной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что угрозы Саудовской Аравии, скорее всего, следует считать блефом.

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