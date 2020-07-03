Москва, 3 июля 2020, 16:34 — REGNUM Если Саудовская Аравия выполнит свои угрозы начать новую ценовую войну и в этот момент грянет вторая волна коронавируса, это ударит по курсу рубля, несмотря на реализацию бюджетного правила, считает доцент РЭУ им. Г. В Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что угрозы Саудовской Аравии, скорее всего, следует считать блефом.
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