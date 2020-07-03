Грозный, , 16:28 — REGNUM Свыше тысячи безработных жителей Чечни смогут получить работу в компании «Российские железные дороги». Договоренность об этом достигнута с руководством ОАО «РЖД», сообщил 2 июля председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

«Хочу отметить, что с ОАО «РЖД» достигнута договоренность, в рамках которой на начальном этапе в этом году планируется трудоустроить до 1 тыс. специалистов», — цитирует Хучиева ТАСС.

По словам премьер-министра, число потерявших работу в республике резко выросло из-за пандемии коронавируса, уровень регистрируемой безработицы подскочил с с 8,1% до 18,7%. Власти республики принимают меры по улучшению ситуации на рынке труда, отметил Хучиев.