Москва, 3 июля 2020, 16:25 — REGNUM Саудовская Аравия — не такая мощная экономика и у неё не такие мощные ресурсы для того, чтобы в очередной раз втягиваться в нефтяную войну, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Саудовская Аравия пообещала понизить цены на нефть, если Ангола и Нигерия не будут выполнять условия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи этого ресурса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что одна из причин нервной реакции Саудовской Аравии на политику Анголы и Нигерии в области нефтедобычи может заключаться в том, что все три страны работают с одними и теми же потребителями.
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