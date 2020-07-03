Москва, , 16:25 — REGNUM Саудовская Аравия — не такая мощная экономика и у неё не такие мощные ресурсы для того, чтобы в очередной раз втягиваться в нефтяную войну, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Саудовская Аравия пообещала понизить цены на нефть, если Ангола и Нигерия не будут выполнять условия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи этого ресурса.

«Я склоняюсь к мнению, что её угрозы — это, скорее всего, блеф, потому что Саудовская Аравия — не такая мощная экономика и у неё не такие мощные ресурсы для того, чтобы в очередной раз втягиваться в нефтяную войну, — сказал Комолов. — Всё-таки Саудовская Аравия — это страна, которая в большей степени зависит от экспорта нефти, чем Россия. Все страны сейчас находятся в состоянии затянутого пояса, и ресурсов для того, чтобы на кого-то давить, не так уж много. Но политическое давление возможно. Я думаю, что эти несговорчивые страны будут вынуждены пойти на уступки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что одна из причин нервной реакции Саудовской Аравии на политику Анголы и Нигерии в области нефтедобычи может заключаться в том, что все три страны работают с одними и теми же потребителями.

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