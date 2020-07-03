Москва, , 16:23 — REGNUM Ситуация, сложившаяся на мировом нефтяном рынке, это хрестоматийная иллюстрация того, насколько неустойчивы картельные соглашения, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Саудовская Аравия пригрозила развязать новую ценовую войну на мировом рынке нефти, если Ангола и Нигерия не будут выполнять условия соглашения ОПЕК+ об уменьшении количества добываемой нефти.

«Тайны и явные сговоры на рынке в итоге приводят к тому, что каждый из участников картеля пытается тайно нарушать достигнутое соглашения, используя в своих интересах полученные таким образом преимущества, — сказал Комолов. — Благодаря заключению соглашения ОПЕК+ цена на нефть поднялась, а значит, каждый из участников картеля заинтересован в том, чтобы самому не снижать объёмы добычи и продажи нефти, а продавать её по более высокой цене. Это, кстати, подводит нас к мысли о том, что олигополия как форма устройства рынка является одним из промежуточных этапов его эволюции при движении от конкуренции в сторону монополии».

Как пояснил Комолов, рыночная экономика идёт по пути монополизации, так как картель — это не самая эффективная форма контроля над рынком.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Саудовская Аравия возмутилась тем, что некоторые участники ОПЕК+ игнорируют свои обязательства по сокращению объёмов добычи нефти.

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