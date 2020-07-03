3 июля 2020 | Время чтения 11 мин

Галина Смирнова, , 16:20 — REGNUM Можно ли считать откровенным сливом западным «партнерам» информации Моисеева, сказанной им инвесторам на онлайн-конференции об использовании Россией внутренних инвестиций для развития экономики, или Центробанка, разместившего новость, наводящую на мысль о том, что война заставляет концентрировать все силы страны, в том числе замораживать деньги на счетах в банках. Собственно, рост санкционного давления на фоне распространения вируса и необходимости борьбы с его последствиями будет в некой степени схож по действию на экономику с войной. Так, например, в 90-е годы за счет экономических инструментов, без применения оружия российского народа вымерло столько, сколько за годы войны. Или можно ли расценивать подобную подачу информации сигналом и подсказкой для тех, кто держит свои деньги в России, как можно «завалить» экономику страны, то есть саму страну?

Флаг России

Центробанк РФ не перестает удивлять. Казалось бы, ну зачем организации, регулирующей деятельность финансового рынка, персональная страница в американском фейсбуке, ведь ведомство определяет денежно-кредитную политику, не является бизнес-структурой, которой нужны рекламные каналы, требуется обратная связь или «прощупывание» рынка, необходим диалог с потребителями. Все профессиональные участники рынка прекрасно осведомлены каким образом осуществляется взаимодействие с ЦБ, по каким каналам происходит связь, никто и не станет ориентироваться на информацию, размещенную в соцсети, всё-таки соцсеть — это не официальный портал регулятора, к которому предъявляются высокие требования по размещению оговоренной законодательством России обязательной информации, причем сам же регулятор четко и жестко курирует официальные сайты финансовых организаций на соблюдение законодательства по размещению должного перечня данных. Но, если финансовым организациям, чья деятельность контролируется регулятором, требуется привлечение новых клиентов и, соответственно, обратная связь, хотя в соцсетях можно больше найти проблем, чем благодарных клиентов: как известно, психологически люди чаще и охотнее делятся неприятными впечатлениями, чем готовы потратить то же самое время на позитивные отзывы, то зачем Центробанку нужны подобные социальные коммуникации в соцсетях, понять сложно. Тем более что развитие и поддержка подобных каналов коммуникаций требуют сил, времени и денег. Опять же, если те же коммерческие банки могут себе позволить выделение необходимых средств с пониманием их окупаемости, то что же ищет в соцсетях регулятор рынка и ждет ли окупаемости? Окупаемости чего, если ждет?! Ищет доверия населения страны?

Доверие у россиян должен вызывать рубль, как валюта страны. Еще люди должны «спать спокойно», доверив свои сбережения или пусть даже взяв кредиты в тех или иных финансовых организациях, уровень надежности которых и стабильность их работы напрямую зависит от регулятора, который практически по минутам может отслеживать проведение их различных операций. Как показала практика, не без изъянов, особенно несколько лет назад, в ходе основного этапа зачистки банков, проходил контроль над такими операциями некоторых крупнейших банков, иначе бы банки — санаторы не оказались бы тогда в числе санируемых. В общем, если регуляторная деятельность Центробанка вызывает вопросы, народ предпочитает евро и доллары, а не рубли и переживает за свои накопления, то доверию, возможно, которого ищет ЦБ в соцсетях — грош цена. Более того, американский Фейсбук живет по своим правилам и по ним же может размещаться информация на платформе, что, по сути, должно вызывать отторжение у организации, составляющей свои правила для финансового рынка России.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вероятно, для ЦБ страница в Фейбуке — это дань моде и, скорее всего, повод «поболтать» о том, чего не сообщишь на своем официальном портале, ограниченном законодательными рамками, к сообщениям которого спрос куда больше. То есть «о том, о сём» не поболтаешь и лицо своё регуляторное таким образом в человеческое не обратишь, хотя и с помощью соцсетей ближе к народу не станешь, если результаты деятельности организации не вызывают доверия по определению, во всяком случае пока — под руководством Набиуллиной! Но ЦБ с завидным упорством, и надо отдать этому качеству должное, всегда идет своим намеченным курсом «всем смертям назло» или, несмотря на них, работает над своей страницей.

Так, например, на днях, тех днях, что проходили в процедуре голосования за поправки к Конституции, ЦБ разместил на своей странице американского Фейсбука информацию из хроники военных лет. С одной стороны, язык не поворачивается покуситься на святое и предъявить какие-то претензии в адрес того, что видят собственные глаза. А если глаза не обманывают, видят они, вероятно, акцию, посвященную 75-летию победы. Разве можно осудить желание той или иной российской организации вспомнить события годов борьбы с фашизмом и напомнить о подвигах народа, в том числе бывших коллег ЦБ по цеху? Нет, конечно! Такие порывы, акции и всё, что в принципе связано с памятью предков, сражавшихся за мирную жизнь будущих поколений, осуждать невозможно. Помним, любим, скорбим! Но всё-таки некоторая информация ЦБ в рамках этой акции зацепила и вызвала недоумение. Вызвать других чувств и не могла информация, размещенная в дни, когда идет голосование за поправки к Конституции, сопряженное с акциями оппозиционеров, пытающихся разогреть народ, держа страну в напряжении, когда COVID-19 вроде уже отступает, но продолжает дышать и разгорячено сопеть нам в спину, демонстрируя намерение «уйти, чтобы остаться», когда на фоне последствий борьбы с вирусом один неосторожный шаг, неловкое движение, необдуманный информационный посыл могут вызвать эффект домино в экономике, причем в большей степени именно в финансовой сфере, и Центробанк, можно уверенно это утверждать, прекрасно об этом знает. Тем не менее ведомство короткой строкой написало: «Продолжаем вспоминать историю Великой Отечественной войны. Для ограничения эмиссии и пополнения бюджета государство мобилизовало средства населения. Уже в первые дни войны было ограничено снятие наличных со вкладов. Для граждан был введен военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги».

Страница ЦБ РФ в фейсбуке Скриншот страницы facebook.com/cbr.ru

Конечно же, не могли россияне пройти мимо такой информации и тут же заподозрили неладное, мол, ЦБ положил глаз на вклады. Иных мыслей, особенно когда другие отдельные эксперты также и подобными же по смыслу комментариями о возможной заморозке вкладов или же их использованию с целью вложений в экономику страны пытаются нарушить покой вкладчиков, возникать и не может. Ведь народ особенно не вдается в подробности ситуации и рассуждения на тему того, кого именно хотят стимулировать вкладывать свои депозиты в экономику.

Тем временем ЦБ поспешно отреагировало на подозрения россиян, удалив ранее размещенный пост, который и послужил причиной негативных рассуждений и прогнозов. И тем самым еще раз привлек к своим действиям и, конечно же, к самой новости внимание, что породило еще больше вопросов. Скорее, требовалось разумное, спокойное объяснение в дополнение той самой информации, но нет, ЦБ легких путей не ищет, просто взяв и удалив тот пост и сообщив еще об этом.

Безусловно, сложно заподозрить ЦБ и его сотрудников в непрофессионализме и тем более в неумении оценивать будущие риски своих сегодняшних действий. Хотя, конечно, ошибки водятся за каждым, исключать их, как и избежать их, невозможно, все мы люди. Возможно, никто и не подозревал, что информация, хронологически напоминающая о первых днях войны, размещенная как раз, что логично, в этот период, когда страна вспоминает те самые дни, отсчитывая те события с 22 июня, может послужить россиянам поводом для беспокойств. Так это или нет, но случилось то, что случилось. А вопросы, если опустить придирки и сарказм, оставив суть, возникают следующие, которые, думается, являются ключевыми во всей этой очередной театральной постановке ЦБ. Точнее говоря, тот вопрос, что является основным, он же и есть единственный. На какую публику, так сказать целевую аудиторию рассчитывал в этом случае ЦБ? Кто должен был услышать и принять сигнал ЦБ к действию? Ну явно не народ, у которого на счетах могут быть ровно те деньги, которых им может хватить на черный день, или пусть даже и большие суммы для осуществления более широких опций. Но основная масса денег на депозитах лежит так сказать у представителей бизнеса. В прошлом году о том, что эти деньги лежат в банках мертвым грузом и не работают на экономику, говорил министр финансов РФ Антон Силуанов. В этом году снова зашла о них речь. 23 июня на заседании Госдумы, глава бюджетного комитета Андрей Макаров в ходе годового отчета Эльвиры Набиуллиной, заявил, что на 1 мая на депозитных счетах бизнес-структур находится 26,3 трлн рублей и эти деньги можно было вкладывать в экономику без всяких процентов. В тот же день, 23 июня заместитель министра финансов Алексей Моисеев и вовсе в ходе онлайн-мероприятий с зарубежными инвесторами поведал им, если сказать коротко, о том, что преодолевать санкционные меры в случае их применения по отношению к России и в целом решать свои проблемы в экономике, власти намерены за счет внутренних инвестиций, то есть, вероятно, тоже имея в виду, в том числе те самые 26,3 трлн рублей, лежащих на депозитах, мол для этого создаются условия и принимаются меры, которые, по сути, снижают доходность от депозитов, создавая более привлекательные условия для вложений в экономику, в частности — в акции и облигации.

Эльвира Набиуллина в Госдуме Duma.gov.ru

Вот и возникает вопрос: можно ли считать откровенным сливом данных информацию Моисеева на онлайн-конференции, сказанную инвесторам, и Центробанка, разместившего такую интересную новость, наводящую на мысль о том, что война заставляет концентрировать все силы страны. Ведь рост санкционного давления на фоне распространения вируса и необходимости борьбы с его последствиями будет в некой степени схож по действию на экономику с войной: достаточно вспомнить, что творилось в 90-е годы, когда без оружия из-за неважного состоянии дел в экономике российского народа вымерло столько, сколько в целом за годы войны. А если подумать еще о том, что после принятия поправок к Конституции, подразумевающих суверенитет, Россия может указать международным «партнерам» их место, то информация ЦБ ничего, кроме паники у потенциальных инвесторов, хранящих деньги в банках на депозитах, вызывать и не может или как минимум служит для них сигналом. Так можно ли расценивать подобную подачу информации сигналом и подсказкой для тех, кто держит свои деньги в России, как можно завалить экономику страны, то есть саму страну?

Между тем и эти попытки, если они имеют под собой основания, можно считать глупыми или наивными. Ну заберут инвесторы деньги со счетов, куда они их вложат? Все дальновидные бизнесмены понимают, что в России имеются перспективы развития и роста экономики, огромные запасы и ресурсы. Собственно, американские инвестиции, несмотря на так сказать свои же санкции, активно шли в Россию, как говорится: свято место пусто не бывает. За рубежом сейчас практически везде неспокойно. США сотрясают различные акции протеста. Даже в, казалось бы, самом тихом уголке Европы — Испании происходит захват недвижимости, в том числе принадлежащей россиянам. Ну и куда в этих условиях инвесторы будут вкладывать свои деньги, если заберут их с депозитов российских банков?

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вот эти вопросы, как мне кажется, являются основными, которые стоило бы задать ЦБ и представителям Минфина РФ. Собственно, построенные предположения могут и давать ответ на вопрос, зачем ЦБ страница в Фейсбуке. Именно в этой соцсети «тусуются» люди не просто с рядовыми бытовыми интересами, а скорее с бизнес-интересами или проявляющие интерес к тем или иным политическим событиям. Согласитесь, повести себя таким же образом на своем официальном портале, как он повел себя на странице Фейсбука, разместив и удалив информацию, ЦБ никак не может. Это не просто привлекло бы внимание огромного количества людей и экспертов, но и тем самым ЦБ нарушил бы существующие инструкции по размещению информации. А в Фейсбуке: хочешь — размещай, хочешь — удаляй, более того, сама соцсеть живет по своим, никем не писанным правилам. Справедливости ради можно сделать и другое предположение, например о том, что ЦБ хотел таким нестандартным и довольно опасным для рынка образом стимулировать крупных держателей депозитов вкладываться в экономику. Но, куча «но» этому предположению мешают как минимум — мы уже заметили это слишком опасное для рынка решение, которое могло повлечь массовый отток средств из банков. Хотя, может, ЦБ этого и хотел добиться? Добиться либо оттока средств, для того чтобы финансовая система испытала шок, а заодно с ней и экономика страны, либо для того, чтобы банков в России стало ровно столько, сколько было до или после войны, как в СССР?