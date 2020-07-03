Москва, 3 июля 2020, 16:10 — REGNUM Одна из причин нервной реакции Саудовской Аравии на политику Анголы и Нигерии в области нефтедобычи может заключаться в том, что все три страны работают с одними и теми же потребителями, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость об угрозах Саудовской Аравии развязать очередную ценовую войну, если Ангола и Нигерия не будут соблюдать соглашение о сокращении объёмов добычи нефти.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что даже если Саудовская Аравия реализует свои угрозы и начнёт продавать нефть по заниженным ценам, удешевление чёрного золота будет временным.
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