Москва, , 16:05 — REGNUM Даже если Саудовская Аравия реализует свои угрозы и начнёт продавать нефть по заниженным ценам, удешевление чёрного золота будет временным, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Саудовская Аравия пригрозила Анголе и Нигерии новой нефтяной войной, если те не будут соблюдать соглашение о снижении объёмов добычи нефти.

«Для паники нет оснований при любом развитии событий. Потому что если такие ходы со стороны Саудовской Аравии и последуют, они в любом случае будут временными, — сказал Колганов. — Какое-то время доходы будут падать, но при этом надо учесть, что большинство контрактов на поставку нефти долгосрочные, и падение биржевых цен в течение 2−3 недель или даже месяца может на цене этих контрактов и не сказаться. Потому что контракты могут пересматриваться в зависимости от скользящей средней на рынке, но это процесс не моментальный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов отметил, что при необходимости Саудовская Аравия может предложить покупателям ангольской и нигерийской нефти более низкие цены на нефть.

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