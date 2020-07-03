Москва, 3 июля 2020, 16:05 — REGNUM Даже если Саудовская Аравия реализует свои угрозы и начнёт продавать нефть по заниженным ценам, удешевление чёрного золота будет временным, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Саудовская Аравия пригрозила Анголе и Нигерии новой нефтяной войной, если те не будут соблюдать соглашение о снижении объёмов добычи нефти.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов отметил, что при необходимости Саудовская Аравия может предложить покупателям ангольской и нигерийской нефти более низкие цены на нефть.
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