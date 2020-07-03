Москва, , 15:59 — REGNUM Российский рубль 3 июля ведет себя неоднородно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Рынок явно не уверен в себе, фундаменте и внешнем фоне, раз постоянно меняет направление движения. Утром «россиянин» дорожал к доллару и евровалюте, днем ветер сменился на противоположный.

Нефть к середине сессии в минусе, а внешняя конъюнктура смешанная, хотя и неактивная. Если не знаешь, что делать в конце недели при таких сомнительных козырях — продавай.

Доллар США сейчас стоит 71,50 руб. и может провести остаток дня в колебаниях внутри рамок 71,00−72,00 руб. Для евро, который стабилизируется возле 80,25 руб., актуален диапазон движения в пределах 79,80−81,00 руб.

Сегодня нет яркой макроэкономической статистики, все нужные новости уже учтены в котировках и, с большой долей вероятности, рынки капитала ждет довольно спокойный вечер.

Наблюдаемые сейчас колебания рубля подтверждают мысль о том, что где-то здесь и есть справедливая цена для «россиянина», — считает эксперт.

Читайте также: Для рубля не ожидается значимых событий