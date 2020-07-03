Уфа, , 15:55 — REGNUM Животноводческий комплекс молочного направления на 2800 голов планируют создать в Башкирии. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос создания комплекса в Стерлитамакском районе был рассмотрен на «Инвестчасе» в правительстве региона.

По словам директор совхоза «Рощинский» Радика Рафикова, в случае реализации данного проекта будут существенно увеличены объёмы производства. Так, согласно планам, к 2024 году будет повышена молочная продуктивность до 8 500 литров в год на одну корову. При этом объём инвестиций в данный проект составит 2,7 млрд рублей. По словам министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, данный проект полностью соответствует антикризисной программе по оздоровлению деятельности совхоза «Рощинский».

Отмечается, что инвестору будет возмещена часть затрат на закупку оборудования и племенного молодняка. К тому же сейчас рассматривается вопрос о предоставлении совхозу необходимого земельного участка.

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