Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM Аграриям Ростовской области в 2020 году по силам собрать 10 млн тонн зерна. Это подчеркнул донской губернатор Василий Голубев в ходе рабочей поездки в Неклиновский район 3 июля, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

«Можно говорить о неплохом урожае в текущем году. Точные прогнозы делать, наверно, можно будет через неделю. Я думаю, что в результате область соберёт 10 млн тонн», — отметил глава региона.

По словам Голубева, труженики донского села собрали первый миллион тонн зерна. Однако работы предстоит ещё много: общая площадь уборочных площадей превышает 3 гектара.

Как ожидается, в ближайшие дни к жатве приступят аграрии всех районов Ростовской области.

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