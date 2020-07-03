Сеул, , 15:58 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать рост объёмов средств, потраченных на онлайн-покупки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в мае 2020 года жители страны потратили на онлайн-шоппинг 12,7 трлн вон (~$10,5 млрд), что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в феврале показатель вырос на 24,5%, в марте — на 12,1%, в апреле — на 13%, в мае — на 13,1%.

Продажи продуктов питания и напитков выросли на 33,1%, еды на вынос — на 77,5%, однако продажи в сфере культуры, напротив, сократились на 72,1%, в сфере туризма и транспортных услуг — на 61,6%.

Отмечается, что 68,3% транзакций пришлось на мобильные устройства, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.