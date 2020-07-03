Набережные Челны, Татария, , 15:51 — REGNUM По результатам деятельности за 2019 год КамАЗ не будет выплачивать акционерам дивиденды за 2019 год. Об этом сообщается на сайте компании.

Данное решение было принято на годовом Общем собрании акционеров автопредприятия в связи с отсутствием чистой прибыли компании.

Всего за 2019 год выручка Группы «КамАЗ» составила 189 млрд 109 млн рублей. Это сопоставимо с результатом 2018 года. Полученные компанией убытки — следствие падения спроса на российском рынке тяжелых грузовых машин. Кроме того, в прошлом году выросли расходы, связанные с инвестиционным циклом компании.

По результатам прошедшего года убытки составили 1,955 млрд рублей. Однако, несмотря на это, удалось сохранить себестоимость машин на уровне 2018 года и уменьшить убытки по сравнению с первым полугодием 2019 года более чем на 1 млрд рублей.

Всего в 2019 году автокомпанией было продано 35,5 тыс. грузовых автомобилей. Из них на внутренний рынок было поставлено 30,5 тыс. грузовиков.

Напомним, в прошлом году общий объём инвестиций в развитие модельного ряда и модернизацию производственных мощностей КамАЗа составил 12,5 млрд рублей.

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