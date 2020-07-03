Москва, , 15:39 — REGNUM Нельзя исключать того, что свои обещания развязать очередную ценовую войну на мировом рынке нефти Саудовская Аравия подкрепит соответствующими действиями, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не будут соблюдать соглашение о сокращении объёмов добычи чёрного золота.

«Один раз Саудовская Аравия такие угрозы уже реализовала, — сказал Колганов. — Поэтому исключать такого рода поведение со стороны Саудовской Аравии я бы не стал. Да, вполне возможно, что это просто шантаж, но не исключено, что они будут подкреплять его и действиями. Саудовская Аравия, вероятно, готова идти на временные экономические потери, с тем чтобы уменьшить квоты на рынке своих конкурентов. То есть они считают, что, потеряв какие-то доходы в краткосрочном периоде, они затем наверстают за счёт того, что рынок сбыта не будет захватываться теми, кто не придерживается ограничительных мер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты The Wall Street Journal, саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.

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