Москва, 3 июля 2020, 15:39 — REGNUM Нельзя исключать того, что свои обещания развязать очередную ценовую войну на мировом рынке нефти Саудовская Аравия подкрепит соответствующими действиями, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не будут соблюдать соглашение о сокращении объёмов добычи чёрного золота.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты The Wall Street Journal, саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.
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