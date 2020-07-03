Грозный, , 15:33 — REGNUM В регионах РФ с 1 июля 2020 года изменились максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ. В Чечне их рост оказался самый значительный — 6,5%. Причины этого разъяснили в комитете цен и тарифов ЧР.

По словам заместителя председателя комитета Карины Хагиевой, плата за воду, газ и свет выросла в связи с необходимостью доведения действующих цен (тарифов) до экономически обоснованного уровня, пишет «Чечня Сегодня». Поручение об этом было отдано правительством РФ и утверждено распоряжением правительства Чечни.

«В Чечне, начиная с 2011 года, розничная цена на сетевой газ, реализуемый населению Чеченской Республики, устанавливалась ниже экономически обоснованного уровня <…>, утвержден график доведения уровня действующей розничной цены на сетевой газ для населения ЧР до уровня прогнозных розничных цен», — цитирует информагентство Карину Хагиеву.

При этом, по ее словам, будет обеспечиваться возмещение экономически обоснованных затрат организации поставщиков газа за период 2016 — 2020 годы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении предельных индексов повышения цен на тарифы ЖКХ для каждого региона России с 1 июля 2020 года. Максимальный индекс был установлен для Чечни — 6,5%. Также оказался он выше, чем в других субъектах РФ, в Кабардино-Балкарии — 5,4%, Дагестане — 5,2%, Ингушетии — 5,1%, Карачаево-Черкессии — 4,9%.