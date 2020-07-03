Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM В Ростовской области хлеборобы намолотили первый миллион тонн зерна. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев в ходе рабочей поездки в Неклиновский район 3 июля.

«Ростовская область собрала свой первый миллион урожая 2020 года. Активная фаза уборки началась почти в половине районов. Я думаю, в течение недели вся область включится. Можно говорить о неплохом урожае в текущем году. Точные прогнозы делать, наверно, можно будет через неделю. Я думаю, что в результате область соберёт 10 млн тонн», — предполагает глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что аграриям предстоит собрать урожай с площади 3,3 гектара. В конце июня донские хлеборобы намолотили первые 500 тыс. тонн зерна, обработав 180 тыс. гектаров.

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