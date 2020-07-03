Петропавловск-Камчатский, 3 июля 2020, 15:17 — REGNUM Стартовал открытый конкурсный отбор на должность руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. «Мастера гостеприимства» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — выступил партнером этого конкурса.

О начале отбора заявил временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

«Мы должны открыто, прозрачно привлекать в нашу команду эффективных и талантливых людей. Каждый, кто желает честно и добросовестно работать, должен понимать, как это можно сделать», —отметил врио Губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Принять участие в конкурсе может каждый. На должность ждут креативного претендента с лидерскими качествами, умеющего мыслить стратегически и взаимодействовать в команде. Потенциальный руководитель должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 65 лет.

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» поддерживает различные кадровые проекты в самых разных регионах страны. Основная цель любого проекта платформы — обеспечить возможность самореализации граждан России вне зависимости от места их проживания, возраста или каких-либо других факторов. Сфере туризма наша платформа уделяет большое внимание, организуя отраслевой конкурс «Мастера гостеприимства». Теперь совместно с Правительством Камчатского края и при поддержке «Мастеров» мы ищем руководителя агентства по туризму и внешним связям. Уверен, что на такую интересную должность откликнутся кандидаты со всей страны», - сообщил руководитель направления по работе с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.
«Камчатка — это туристическая жемчужина России, согласно многим опросам, большинство людей мечтают посетить в первую очередь именно этот уголок нашей страны. Этот край обладает потрясающим потенциалом для развития туризма. Я бы сказал, что мы ищем профессионала на «работу мечты», поэтому будем тщательно отбирать кандидатов. Я уверен, что благодаря конкурсу, эту должность займёт настоящий Мастер гостеприимства», — отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

Конкурс пройдёт в три этапа.

  • Первый состоит из трёх модулей и продлится до 10 июля 2020 года. Сначала необходимо прислать резюме и анкету, а также так «визитную карточку претендента» — видеозапись от 3 до 5 минут, где кандидаты представляют себя. Следующий этап — тестирование, где оценят базовые и специальные знания претендентов. Последнее испытание — онлайн-оценка профессионально-личностных компетенций претендентов с использованием автоматизированной экспертной системы оценки компетенций РЕСУРС-К.
  • На втором этапе — 25−26 июля — кандидаты защитят свои проекты. Здесь оценят умение кандидата аргументировать свое мнение; проверят способность делать логические выводы и умозаключения; выявят неординарность мышления кандидата, его точку зрения на заявленную проблему в сфере туризма и внешних связей.
  • Далее конкурсантов ждет индивидуальное собеседование с врио Губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. На этом этапе останется три кандидата. Служебный контракт с будущим руководителем планируют заключить 28 июля.