Петропавловск-Камчатский, 3 июля 2020, 15:17 — REGNUM Стартовал открытый конкурсный отбор на должность руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. «Мастера гостеприимства» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — выступил партнером этого конкурса.
О начале отбора заявил временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов.
Принять участие в конкурсе может каждый. На должность ждут креативного претендента с лидерскими качествами, умеющего мыслить стратегически и взаимодействовать в команде. Потенциальный руководитель должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 65 лет.
Конкурс пройдёт в три этапа.
- Первый состоит из трёх модулей и продлится до 10 июля 2020 года. Сначала необходимо прислать резюме и анкету, а также так «визитную карточку претендента» — видеозапись от 3 до 5 минут, где кандидаты представляют себя. Следующий этап — тестирование, где оценят базовые и специальные знания претендентов. Последнее испытание — онлайн-оценка профессионально-личностных компетенций претендентов с использованием автоматизированной экспертной системы оценки компетенций РЕСУРС-К.
- На втором этапе — 25−26 июля — кандидаты защитят свои проекты. Здесь оценят умение кандидата аргументировать свое мнение; проверят способность делать логические выводы и умозаключения; выявят неординарность мышления кандидата, его точку зрения на заявленную проблему в сфере туризма и внешних связей.
- Далее конкурсантов ждет индивидуальное собеседование с врио Губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. На этом этапе останется три кандидата. Служебный контракт с будущим руководителем планируют заключить 28 июля.