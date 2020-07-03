Петропавловск-Камчатский, , 15:17 — REGNUM Стартовал открытый конкурсный отбор на должность руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. «Мастера гостеприимства» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — выступил партнером этого конкурса.

О начале отбора заявил временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

«Мы должны открыто, прозрачно привлекать в нашу команду эффективных и талантливых людей. Каждый, кто желает честно и добросовестно работать, должен понимать, как это можно сделать», —отметил врио Губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Принять участие в конкурсе может каждый. На должность ждут креативного претендента с лидерскими качествами, умеющего мыслить стратегически и взаимодействовать в команде. Потенциальный руководитель должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 65 лет.

Антон Сериков. «Президентская платформа «Россия — страна возможностей» поддерживает различные кадровые проекты в самых разных регионах страны. Основная цель любого проекта платформы — обеспечить возможность самореализации граждан России вне зависимости от места их проживания, возраста или каких-либо других факторов. Сфере туризма наша платформа уделяет большое внимание, организуя отраслевой конкурс «Мастера гостеприимства». Теперь совместно с Правительством Камчатского края и при поддержке «Мастеров» мы ищем руководителя агентства по туризму и внешним связям. Уверен, что на такую интересную должность откликнутся кандидаты со всей страны», - сообщил руководитель направления по работе с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей»

«Камчатка — это туристическая жемчужина России, согласно многим опросам, большинство людей мечтают посетить в первую очередь именно этот уголок нашей страны. Этот край обладает потрясающим потенциалом для развития туризма. Я бы сказал, что мы ищем профессионала на «работу мечты», поэтому будем тщательно отбирать кандидатов. Я уверен, что благодаря конкурсу, эту должность займёт настоящий Мастер гостеприимства», — отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

Конкурс пройдёт в три этапа.