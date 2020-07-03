Ставрополь, , 15:17 — REGNUM Около 80 санаториев Кавказских Минеральных Вод вернулись к работе после смягчения на Ставрополье ограничительных мер, действующих в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время на отдыхе в крае находятся более 2 тыс. гостей из 65 регионов России, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе главы региона.

Напомним, с 1 июня организации санаторно-курортной отрасли Ставрополья, имеющие медицинские лицензии, получили возможность возобновить деятельность при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Санатории, в частности, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а также тестами на COVID-19.

Принимать отдыхающих начали уже 79 организаций, в ближайшее время готовятся к открытию еще девять санаториев Кавминвод. При этом, как отмечается, на июль уже поступило свыше 3,8 тыс. заявок о бронировании мест.

Для возобновивших свою работу санаториев на Ставрополье предусмотрен ряд мер поддержки. В их числе компенсация затрат, связанных с проведением противоэпидемических мероприятий. По информации властей, уже поступило 13 заявок от санаторно-курортных организаций на сумму более 13,8 млн рублей в качестве компенсации расходов на проведение лабораторных исследований на CОVID-19.

Читайте также: На Ставрополье построят фруктохранилище за 4,6 млрд рублей