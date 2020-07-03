Подгорица, , 15:08 — REGNUM Три четверти жителей Черногории не хочет, чтобы воскресенье было рабочим днем в магазинах. Таковы результаты опроса агентства по исследованию рынка Stars Up. 74% опрошенных считают, что воскресенье должно оставаться нерабочим днем недели.

Исследование представляет мнение население в возрасте 18−65 лет, городских и сельских районов, и было опрошено 820 респондентов.

42 процента граждан очень или очень хорошо знакомы с законом о нерабочем воскресенье в Черногории, а 37 процентов заявляют, что знают закон в меньшей степени.

Напомним, что нерабочее воскресенье в стране ввели с 20 октября 2019 года. Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, представители бизнеса просят опять сделать воскресенье рабочим днем для магазинов и сферы услуг.