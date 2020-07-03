Пекин, , 15:08 — REGNUM Китайский автопроизводитель Baojun вывел на домашний авторынок модели Quirky Baojun E300 и E300 Plus. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость самой дешёвой версии новинки начинается от 64,8 тыс. юаней (около 647 тыс. рублей). Топовая версия нового авто равна 69,8 юаней (чуть более 696 тыс. рублей).

Обе модели будут укомплектованы аккумуляторами на 31,9 кВт-ч, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. За час электрокары в данном режиме могут подзарядиться до 80%. Запас хода электромобиля равен 305 км.

Мощность автомобилей составляет 53 л. с., а максимальная скорость — 100 км/ч.

От Quirky Baojun E300 модификация Quirky E300 Plus отличается размерами. Так, длина E300 Plus увеличена до 2894 мм, а длина E300 равна 2625 мм.

Напомним, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в мае текущего года продажи новых авто в КНР выросли впервые после почти трех лет падения на 7% по сравнению с прошлым годом.

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