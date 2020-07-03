Душанбе, , 14:55 — REGNUM По состоянию на 3 июля курс евро по отношению к национальной валюте Таджикистана сомони резко вырос с 11,55 сомони за 1 евро (2 июля) до 11,63 сомони.

При этом рубль и доллар сохраняют неизменный курс на протяжении уже нескольких недель, отмечает «Спутник Таджикистан». Так, согласно официальным данным Национального банка Таджикистана (НБТ), за 1 американский доллар дают 10,30 сомони, а за одну тысячу рублей — 144 сомони.

Подобный изменчивый курс иностранной валюты соответствует политике обменного курса, который был установлен НБТ, и находится в так называемом режиме «плавающего регулирования».

Напомним, что обмен иностранной валюты вне банковских организаций в Таджикистане запрещён. За нарушение предусмотрена административная либо уголовная ответственность.