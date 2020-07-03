Москва, , 14:56 — REGNUM С января по июнь 2020 года средняя стоимость подержанного автомобиля уменьшилась на 2,6%. Об этом 3 июля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Аналитики агентства отмечают, что в текущем году максимальная средняя стоимость легковой машины с пробегом была зафиксирована в феврале. Тогда она составляла 630 тыс. рублей. Самая маленькая средняя цена была в мае — 602,5 тыс. рублей. В итоге за три весенних месяца падение составило 4,4%.

Напомним, в июне текущего года средняя цена легковушки с пробегом в России составила 605,6 тыс. рублей, что на 0,5% больше, чем в мае.

Напомним также, что в мае 2020 года продажи новых машин выросли только в трёх регионах РФ: Еврейской автономной области (+18%), Сахалинской области (+9%) и в Амурской области (+7%).

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