Москва, , 14:50 — REGNUM Поддержка граждан и предприятий должны действовать до конца 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Настало время навести в этом вопросе порядок. Для всех мер поддержки необходимо предусмотреть единый срок их действия — как минимум до конца текущего года», — заявил Миронов.

Парламентарий считает «поспешным и непродуманным шагом» прекращение действия ряда послаблений для граждан и юрлиц, введенных с началом режима самоизоляции.

В частности, с 1 июля возобновляются мероприятия по налоговому контролю и взысканию задолженности, завершается прием банковских карт с истекшим сроком действия.