Севастополь, , 14:49 — REGNUM Картельный сговор при проведении процедуры закупки каменного угля для нужд Черноморского флота выявлен военной прокуратурой Черноморского флота в Севастополе. Об этом 3 июля сообщил сайт Главной военной прокуратуры.

Нарушения выявлены при закупке угля федеральным казенным учреждением «Управление Черноморского флота» в апреле — июне 2017 года.

«В нарушение антимонопольного законодательства между двумя хозяйствующими субъектами (ООО «М», ООО «Т») и ответственным за закупку должностным лицом флота Н. осуществлялся незаконный обмен служебной информацией о подготовке к торгам и ходе аукциона. Действуя в интересах ООО «М» и ООО «Т», Н. принимал решения об их допуске к участию в аукционе, отклоняя при этом иных потенциальных поставщиков, чем создал преимущественные условия для названных коммерческих организаций», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате госконтракт на поставку 9,4 млн тонн каменного угля на сумму свыше 100 млн рублей был заключен с одной из компаний, контракт был исполнен.

Материалы проверки были переданы в ФАС, по результатам рассмотрения которых ООО «М» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3,6 млн рублей, ООО «Т» на сумму более 10 млн рублей. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрение в суде. Компаниям же был назначен штраф по миллиону рублей.