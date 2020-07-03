Бишкек, , 14:46 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии за первый квартал 2020 года сократился на 16,1% по сравнению с январем — мартом 2019 года и составил лишь $148,3 млн (10 млрд 446 млн рублей).

При этом объем инвестиций, направленных в предприятия обрабатывающих производств, увеличился в 9,3 раза, в сферу строительства — в 4,5 раза, в сферу финансового посредничества и страхования — в 1,6 раза.

В то же время инвестиции в геологоразведку снизились в 12,6 раза, а в предприятия оптовой и розничной торговли — на 32,9%.

Объем поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ увеличились на 4,8% за счет роста инвестиций из Казахстана в 1,4 раза. Наряду с этим, инвестиции из России сократились на 18,8%.

Объемы инвестиций из стран дальнего зарубежья сократились на 17,7%. Это произошло преимущественно из-за снижения их поступления из Китая — в 15,6 раза, из Швейцарии — в 2,4 раза и из Великобритании — в 1,7 раза.