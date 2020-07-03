Берлин, , 14:40 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen выпустила на авторынок Европы модель Golf в версии R-Line. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Стоит отметить, что клиенты немецкой марки могли приобрести только комплектации Golf Life, Life Business и Style.

Комплектация R-Line выделяется спортивным экстерьером. Автопроизводители снабдили авто стильными бамперами в спортивном стиле, модернизированной радиаторной решёткой и 17-дюймовыми литыми дисками.

Внутри машины находятся спортивные сиденья с комфортабельными подголовниками, спортивное рулевое колесо, цифровая «приборка» и новейший информационно-развлекательный центр с дисплеем размером 10 дюймов.

В движение авто приводит двигатель TSI мощностью 130 л. с. Кроме того, в моторной линейке авто имеются мягкий гибрид производительностью 150 л. с. и дизельный агрегат TDI такой же мощностью.

Ранее компания Volkswagen представила рестайлинговый кроссовер Tiguan с двумя версиями силовых агрегатов (подзаряжаемый гибрид и форсированный бензиновый турбированный мотор).

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