Милан, Италия, , 14:27 — REGNUM 35,7% трудоустроенных граждан Италии (8,3 миллиона человек) могут работать в удаленном режиме, таковы итоги исследования национальной службы статистики Istat, опубликованные в пятницу, 3 июля.

Если не учитывать граждан, которые могут выполнять свои обязанности в удаленном режиме, но это представляется нежелательным (к примеру, преподавателей), то показатель составляет около 7 миллионов.

Служба проанализировала состояние рынка труда в период введенного из-за эпидемии в марте-мае 2020 года режима общенационального карантина. В удаленном режиме постоянно работали около 4 миллионов человек.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 2 июля, умерли 34 818 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 30 (днем ранее — на 21).Выздоровели 191 083 человека, за день этот показатель увеличился на 366 (днем ранее — на 469). Число подтвержденных носителей выросло на 201 (днем ранее — на 187). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 240 961. В настоящее время заражены 15 060 человек — на 195 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.