Москва, , 14:27 — REGNUM Российские банки сейчас не заинтересованы в финансах населения и переплачивать за пользование этими деньгами не хотят, поэтому снижают ставки по депозитам быстрее ожидаемого, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«У банков есть отличные возможности использования доступных средств от ЦБ и на межбановском рынке, там ставки низкие, поэтому привлечение средств через депозиты неинтересно.

Естественно, что снижение ставки по вкладу не привлечет в сектор новых клиентов, и для Сбербанка это актуально ровно так же, как и для остальных. Но ему, повторюсь, и не надо.

За этим шагом Сбербанка не последует ничего особенного. Предельно лояльные клиенты останутся там же, где и были, другие займутся поиском более доходных и интересных инструментов для сбережения средств.

Ключевая ставка Банка России более года последовательно снижается. Сегодня она достигла рекордно низкого уровня 4,5%. И предел для снижения все еще отчетливо присутствует.

Это значит, что ставки по рублевым депозитам будут все менее привлекательными для населения. Однако есть хороший шанс увидеть и процентную просадку по кредитным продуктам», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.

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