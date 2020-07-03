Эр-Рияд, , 14:19 — REGNUM Саудовская Аравия предъявила Анголе и Нигерии ультиматум с требованием сократить объем добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот.

Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти. 18 июня во время конференции ОПЕК представители двух стран сообщили, что не готовы взять на себя обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля страны ОПЕК и страны, не входящие в картель, заключили новое соглашение о сокращении объемов добычи нефти. Новые условия начали действовать с 1 мая. Участники договорились сократить объем добычи до 9,7 млн баррелей в сутки.

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