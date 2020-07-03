Москва, , 14:29 — REGNUM Россия и другие страны СНГ утвердили план организации железнодорожных пассажирских перевозок в период снижения эпидемиологической опасности. Об этом сообщает компания РЖД со ссылкой на гендиректора холдинга Олега Белозёрова.

Документ о международных перевозках утверждён Советом по железнодорожному транспорту государств — участников СНГ. Белозёров отметил, что речь идёт о едином стандарте, которым все стороны будут руководствоваться, восстанавливая сообщение.

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В России восстанавливается спрос на поездки по железной дороге. В расписание РЖД возвращены 74 поезда поезда дальнего следования, а это 30% от ранее отменённых поездов.

Периодичность курсирования еще 33 поездов увеличена, переломлена негативная тенденция снижения пассажирооборота. В мае снижение пассажирооборота составляло 75%, в июне — 67%, уточнил глава РЖД.

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