Москва, , 14:13 — REGNUM Отсутствие доступных кредитов для финансирования инвестиционных проектов занимает первое место среди проблем, которые не дают развиваться российской промышленности, считает заместитель секретаря ОП РФ Александр Галушка. Об этом 3 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

«Согласно опросу, отсутствие доступных кредитов для финансирования инвестиционных проектов занимает первое место среди проблем, которые не дают развиваться российской промышленности, — рассказал Александр Галушка. — Общественная палата выступила с предложением внедрить механизм целевой проектной эмиссии с использованием счетов эскроу для обеспечения промышленности доступными кредитами ещё в 2019 году. На заседании рабочей группы Госсовета мной была изложена суть этого механизма».

Этот механизм, по мнению заместителя секретаря ОП РФ, обеспечивает промышленность длинными кредитами в среднем под 3−5% годовых и ведёт к снижению инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции.