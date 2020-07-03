Стокгольм, , 14:14 — REGNUM В июне 2020 года дилеры шведской компании Volvo смогли реализовать по всему миру 61 483 новых автомобиля, что на 2,1% меньше прошлогоднего результата. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Больше всего машин бренда Volvo в июне было продано в Китае — 15 105 экземпляров. Это на 14,1% больше прошлогоднего уровня реализации за аналогичный период. На втором месте по реализации моделей шведского автопроизводителя американский авторынок. Здесь было куплено 10 385 автомобилей — на 4,5% больше, чем год назад.

На рынке Европы продажи шведской марки в отчётный период составили 28 277 штук (-6,5%).

Всего же за первые шесть месяцев продажи Volvo в мире составили 269 962 единицы, что на 20,8% меньше результата прошлого года.

Ранее стало известно, что шведский концерн Volvo АВ планирует в связи с кризисом, возникшим из-за эпидемии коронавируса, сократить 4,1 тыс. сотрудников по всему миру.

Читайте также: Эффект коронавируса: Volvo вернется к работе быстрее, чем предполагалось