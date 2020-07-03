Ярославль, , 14:11 — REGNUM Правительство Ярославской области не считает обоснованными претензии УФАС к системе распределения субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте инвестиции и промышленности Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональное УФАС вынесло предостережение председателю правительства Дмитрию Степаненко с требованием изменить постановление, регулирующее порядок распределение субсидии. Субсидию получает Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, учрежденный региональными властями, а далее предоставляет льготные кредиты бизнесу. Антимонопольщики посчитали, что это может ущемлять права других некоммерческих микрофинансовых организаций. Региональные власти с этим не согласны.

«В строгом соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №316 в рамках действия Государственной программы России «Экономическое развитие и инновационная экономика» оказание финансовой господдержки бизнесу Ярославской области возможно только в рамках созданных государственных институтов поддержки МСП. На территории Ярославской области финансовую поддержку предпринимателям в виде займов и поручительств может предоставлять Фонд поддержки МСП, созданный с участием Ярославской области. Напомним, что в текущем году в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции на оказание поддержки бизнесу региона было дополнительно привлечено из федерального бюджета порядка 260 млн рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте инвестиций и промышленности Ярославской области.

Правительство направит в УФАС мотивированный ответ и не будет менять ранее изданные документы.

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