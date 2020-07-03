Алма-Ата, Казахстан, , 13:57 — REGNUM В Алма-Ате на борьбу с коронавирусом выделили 12,2 млрд тенге ($30 млн), из которых 8,9 млрд тенге ($22 млн) уже освоено. Об этом 3 июля заявила заместитель председателя ревизионной комиссии города Альфия Ракишева на заседании общественного совета.

На эти деньги построена больница, куплены индивидуальные средства защиты, регулярно проводится дезинфекция. Кроме того, созданы условия для проживания лиц, которые задействованы в проведении эпидемиологических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июля в Казахстане вводят дополнительные ограничительные меры. По состоянию на 3 июля в республике выявлено 44 075 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 14 861 человек, скончались 188 пациентов.

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