Липецк, , 13:53 — REGNUM В Липецке на улице Кривенкова началось строительство 17-этажного дома для переселения 400 человек из ветхого жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Планируется, что уже в 2021 году в новый дом переедут жильцы 136 квартир из 20 домов, признанных аварийными в 2013—2014 годах. На каждом этаже будет располагаться по восемь квартир различной площади с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и электроплитами на кухнях. В микрорайоне «Европейский» уже есть ясли, детский сад, строится школа на 800 мест, в шаговой доступности находятся магазины.

Строительную площадку посетил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома для переселенцев по муниципальному заказу», — заявил глава региона.

По данным регионального управления ЖКХ, отказ от покупки готовых квартир поможет существенно сэкономить бюджетные средства. Например, квадратный метр в строящемся доме обойдётся муниципалитету в 37 тысяч рублей, в то время как метр уже готового жилья стоит около 42 тысяч.

Переселение из аварийного жилья в Липецке проходит в несколько этапов. Всего до 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» планируется расселение 122 аварийных домов.