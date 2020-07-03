Липецк, 3 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Липецке на улице Кривенкова началось строительство 17-этажного дома для переселения 400 человек из ветхого жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Планируется, что уже в 2021 году в новый дом переедут жильцы 136 квартир из 20 домов, признанных аварийными в 2013—2014 годах. На каждом этаже будет располагаться по восемь квартир различной площади с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и электроплитами на кухнях. В микрорайоне «Европейский» уже есть ясли, детский сад, строится школа на 800 мест, в шаговой доступности находятся магазины.
Строительную площадку посетил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
По данным регионального управления ЖКХ, отказ от покупки готовых квартир поможет существенно сэкономить бюджетные средства. Например, квадратный метр в строящемся доме обойдётся муниципалитету в 37 тысяч рублей, в то время как метр уже готового жилья стоит около 42 тысяч.
Переселение из аварийного жилья в Липецке проходит в несколько этапов. Всего до 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» планируется расселение 122 аварийных домов.