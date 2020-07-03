Москва, , 13:45 — REGNUM Ситуация на региональных рынках труда должна быть взята губернаторами субъектов РФ под личный контроль. Такое поручение главам регионам по итогам совещания 29 июня дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Руководители регионов обязаны обеспечить мониторинг за ситуацией на рынке труда и мерах, принимаемых для содействия занятости», — говорится в сообщении на сайте российского правительства.

При этом особое внимание главам субъектов РФ поручено уделить трудоустройству выпускников и молодых людей, впервые ищущих работу.

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Отчитаться о результатах проделанной работы губернатора должны в Минтруд не позднее 1 сентября. После этого федеральному ведомству даётся десять дней, чтобы подготовить и представить доклад о ситуации на рынке труда в стране в правительство РФ. Также федеральным министерствам поручено представить предложения по расширению использования современных технологий для новых форм занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, в период с 1 апреля по 20 июня в России было уволено свыше 3,5 млн человек. Больше всего потерявших свои рабочие места в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности в двух российских столицах без занятости остались 824 тыс. человек.