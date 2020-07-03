Пекин, , 13:31 — REGNUM Китайский автопроизводитель Hongqi приступил к реализации рестайлингового внедорожника HS7. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

HS7 создан на «тележке» японского седана Toyota Crown прошлого поколения. Авто имеет ряд косметических модернизаций и широкий набор опций. Кроме того, у обновлённой модели есть трехрядная версия. Длина вседорожника равна 5095 мм, а колесная база — 2970 мм.

Hongqi HS7 позиционируется автокомпанией как прямой конкурент немецкой модели BMW X5.

Под капотом модели размещён турбированный двигатель рабочим объёмом три литра производительностью 338 «лошадей» (445 Нм). Силовой агрегат работает с 8-скоростным «автоматом» от Aisin и приводом 4×4.

Напомним, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в мае нынешнего года продажи новых авто в КНР впервые выросли после почти трехлетнего падения. За месяц китайским дилерам удалось продать 1 млн 674 тыс. единиц автомобилей — на 7% больше, чем за апрель этого же года.

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