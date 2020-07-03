Калуга, 3 июля 2020, 14:17 — REGNUM Жители Калужской области открыли 967 счетов-эскроу на жилищное строительство по состоянию на 1 июня. За пять месяцев 2020 года количество таких счетов в регионе выросло в 1,7 раза, а объем средств за этот период увеличился с 878 млн рублей до почти 1,7 млрд рублей. Об этом 3 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Лариса Захарова.
По новой схеме финансирования жилищного строительства средства на возведение домов застройщики получают в уполномоченных банках. На 1 июня банки заключили с застройщиками восемь кредитных договоров на сумму 4,4 млрд рублей. В области уже имеются завершенные проекты, реализованные с использованием специальных банковских счетов: банками было «раскрыто» 213 счетов-эскроу. Сумма средств, перешедшая в распоряжение застройщиков, составила более 440 млн рублей.
Напомним, изменения в российском законодательстве о долевом строительстве вступили в силу в июле 2019 года. Для возведения многоквартирных домов строительные компании больше не могут привлекать средства клиентов напрямую. При продаже строящегося жилья деньги сначала поступают на специальные счета в банки, которые обеспечивают их сохранность. Когда дольщик получает квартиру в собственность, счет-эскроу «раскрывается», и деньги переходят застройщику. Такая схема призвана защитить права граждан, рисковавших своими деньгами, вступая в долевое строительство.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге строительство жилых домов тормозят эскроу-счета