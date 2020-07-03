Калуга, , 14:17 — REGNUM Жители Калужской области открыли 967 счетов-эскроу на жилищное строительство по состоянию на 1 июня. За пять месяцев 2020 года количество таких счетов в регионе выросло в 1,7 раза, а объем средств за этот период увеличился с 878 млн рублей до почти 1,7 млрд рублей. Об этом 3 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Лариса Захарова.

Новостройка Иван Шилов © ИА REGNUM

По новой схеме финансирования жилищного строительства средства на возведение домов застройщики получают в уполномоченных банках. На 1 июня банки заключили с застройщиками восемь кредитных договоров на сумму 4,4 млрд рублей. В области уже имеются завершенные проекты, реализованные с использованием специальных банковских счетов: банками было «раскрыто» 213 счетов-эскроу. Сумма средств, перешедшая в распоряжение застройщиков, составила более 440 млн рублей.

«Проектное финансирование исключает случаи, когда дольщики оставались без денег и без жилья, поскольку застройщик не может привлекать деньги на один объект, а строить на них другой — за этим следит уполномоченный банк. Кроме того, суммы на счетах эскроу в размере до десяти миллионов рублей попадают в систему страхования вкладов», — сказала Лариса Захарова.

Напомним, изменения в российском законодательстве о долевом строительстве вступили в силу в июле 2019 года. Для возведения многоквартирных домов строительные компании больше не могут привлекать средства клиентов напрямую. При продаже строящегося жилья деньги сначала поступают на специальные счета в банки, которые обеспечивают их сохранность. Когда дольщик получает квартиру в собственность, счет-эскроу «раскрывается», и деньги переходят застройщику. Такая схема призвана защитить права граждан, рисковавших своими деньгами, вступая в долевое строительство.

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