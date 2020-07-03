Москва, , 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скорее, это вопрос для нашего штаба в правительстве, вы знаете, что ведутся контакты с отдельными государствами, но каких-то конкретных решений пока не принималось», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран.

Напомним, российские границы закрыты в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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