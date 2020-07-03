Москва, , 13:07 — REGNUM Нефть марки Brent вплотную приблизилась к уровню $43,93 за баррель. Отметка является максимальным значением за последние три месяца, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Учитывая динамику нефти на прошедшей недели и близость важного уровня, котировки как минимум попытаются преодолеть этот рубеж. Однако это перспектива не сегодняшнего дня, а следующей неделе.

Поводом для ускорения нефтяных котировок может стать приближающееся заседание ОПЕК+, которое планировалось провести в середине июля.

Высока вероятность, что вопреки угрозам Саудовской Аравии нарастить добычу, на нем будут продлены действующие ограничения по добыче — на уровне 9,7 миллионов баррелей в сутки.

Это решение может быть обусловлено слабым спросом. Во-первых, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке. В ряде крупных Штатов ужесточили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также аналогичная ситуация наблюдается в нескольких странах.

Во-вторых, Китай может снизить объемы покупки нефти из-за больших запасов. Так в КНР уже на 85% заполнены хранилища, а также до сих пор есть неразгруженные танкеры.

Сегодня, 3 июля, нефть Brent, вероятно, завершит торги вблизи текущих уровней. Таким образом, неделя будет закрыта в плюс, а также с точки зрения техники сформируется база для рывка вверх на следующей», — считает эксперт.

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