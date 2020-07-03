Москва, , 13:03 — REGNUM Концовка недели 3 июля на внутреннем валютном рынке ознаменована сокращением курсовых колебаний ввиду праздничного дня в США, что обусловило ранний уход многих игроков на выходные, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Доллар и евро торгуются на уровнях закрытия 2 июля в 70,60 и 79,30 руб. соответственно. До конца дня ситуация не претерпит изменений — до конца дня уже не ожидается никаких значимых событий. Показательным будет открытие следующей недели, которое продемонстрирует устойчивость вернувшегося 2 июля на финансовые рынки оптимизма.

Накануне минтруда США сообщило о неожиданно более высоком, чем прогнозировалось росте рабочих мест вне сельского хозяйства в июне 4,8 млн против 3,0 млн и майского значения в 2,7 млн.

Это позволило сохранить надежды на V-образное восстановление крупнейшей экономики мира, декларируемое президентом США и его помощниками, но вызывающее осторожный скептицизм у представителей ФРС.

Джером Пауэлл и его коллеги считают, что судить об этом можно будет уверенно лишь после победы над кронавирусом. Пока же, несмотря на обнадеживающие сигналы от разрабатывающих вакцину компаний, эпидемиологическая ситуация в США резко ухудшилась.

Накануне этот диагноз был поставлен рекордному количеству граждан (57,2 тыс.), что повышает вероятность сценария главного санитарного врача Энтони Фаучи, который допустил рост показателя до 100 тыс.

Дональд Трамп указывает на рост числа тестирований и относительно стабильный показатель смертности, однако власти некоторых штатов уже были вынуждены пойти на возврат ограничений, в то время как в Белом доме не устают повторять о том, что повсеместного возврата карантина ожидать не стоит.

Даже если это не произойдет это так или иначе будет влиять на настроение бизнеса и потребителей и как следствие на состояние экономики.

Ухудшение аппетитов к риску способно сформировать предпосылки для продолжения ослабления рубля. Даже в условиях снижения угрозы введения США санкций из-за якобы предложения представителями Минобороны РФ через посредников награды за ликвидацию американских военных в Афганистане.

30 июня эти спекуляции привели к резкому ослаблению рубля, однако в четверг после опровержения Пентагоном, ЦРУ и Белым домом, нацвалюта смогла отыграть большую часть понесенных потерь.

В целом на следующей неделе помимо динамики числа заразившихс коронавирусом, которая усугубилась не только в США, но и в целом во всем мире, стоит обратить внимание на развитие отношений между Пекином и Вашингтоном, а также на публикации квартальных отчетов американских компаний за II квартал, которые едва ли будут носить позитивный характер.

Едва ли оптимистам в рубле стоит рассчитывать и на поддержку рынка энергоносителей: неожиданно резкое сокращение запасов черного золота на 7,2 млн барр./сутки при сохранении ее добычи на уровне в 11 млн барр./сутки по данным минэнерго США привело к сдержанной позитивной реакции. Это заставляет не исключать возврат к $40 с текущих $42 по сорту Brent на следующей неделе», — полагает эксперт.

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