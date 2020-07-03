Москва, , 13:11 — REGNUM Бюджет Москвы не является «социальным», как его декларируют городские власти. Об этом заявил депутат законодательного собрания столицы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия рассматривался законопроект об увеличении до 1,5 тысяч рублей надбавок ветеранам труда в Москве. Тимонов поддержал данное предложение, указав, что население города нуждается в дополнительной социальной помощи.

«Над тем, что бюджет Москвы социальный, жители уже даже не смеются. Он «распильный», а не социальный. Он плиточно-бордюрный, а не социальный. К сожалению, это касается не только Москвы. Но надо понимать, что в рамках текущего кризиса вызывавшего снижение уровня жизни практически всех категорий населения, граждан надо поддерживать», — сказал Тимонов.

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